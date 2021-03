Einzelhandel im Kreis Holzminden steht in den Startlöchern

Kreis Holzminden. ..aber kann er am Montag auch wirklich durchstarten, nachdem Bund und Länder am späten Mittwochabend eine neue Strategie in der Coronba-Politik verkündet haben? Noch sind die Vereinbarungen nicht in Landesrecht gegossen worden. Und noch liegen die Inszidenzzahlen im Landkreis Holzminden nicht unter der so wichtigen Zahl 50, die es ermöglichen soll, dass die Einzelhandelsgeschäfte auch wirklich öffnen dürfen. Der TAH hat bei den Einzelhändlern im Landkreis Holzminden nachgefragt, wie sie sich auf den Montag, 8. März, vorbereiten. Die Aussagen sind unterschiedlich. Ruth Puschendorf will ihr Modegeschäft in Eschershausen auf jeden Fall öffnen, die meisten anderen Geschäfte setzen auf das „Terminshopping“. (bs)

