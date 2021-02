Eisgang auf der Weser und „Testloipen“ im Hochsolling

Die Eisschollen auf der Weser lockten am Wochenende viele Spaziergänger an. Foto: spe

Holzminden/Neuhaus. Eine Woche lang hat der Landkreis Holzminden bei nahezu anhaltenden Minusgraden unter einer geschlossenen Schneedecke gelegen. Die weiße Winterlandschaft, verbunden mit herrlichem Sonnenschein, hat gerade am vergangenen Wochenende die Menschen nach draußen gezogen. Eine Attraktion, die es nicht jedes Jahr zu sehen gibt, hatte sich schnell herumgesprochen: der Eisgang auf der Weser. Von Tag zu Tag nahm das Naturschauspiel an Intensität zu – zu beobachten zum Beispiel besonders gut vom Weserkai in Holzminden aus.

Doch nicht nur die Weser war in den vergangenen Tagen Ziel von Ausflüglern, auch der Hochsolling im weißen Winterwunderkleid zog Spaziergänger und Wintersportler an. Hier fanden Skilangläufer am Moosberg bei Silberborn und in den Ahlewiesen bei Neuhaus zwei Loipen vor. Timo Illig, Leiter der Touristikinformation Neuhaus und Silberborn, stellt aber klar, dass es sich jeweils um „Testloipen“ gehandelt habe. (spe)

