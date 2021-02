Elf Neuinfektionen im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Die Inzidenz, der Wert der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, wird vom Landesgesundheitsamt für den Kreis Holzminden mit 65,3 angegeben. Eine Impfquote soll demnächst mitgeteilt werden. Elf Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt. Damit gibt es 106 akute Infektionen im kreis Holzminden. Die Gesamtzahl beträgt 940. Davon gelten 787 als genesen. 47 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Von den 106 aktiven Infektionen sind 51 in der Stadt Holzminden und 23 in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle. Zwölf meldet die Samtgemeinde Boffzen, sieben die Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf, fünf der Flecken Delligsen und vier die Samtgemeinde Bevern. (fhm)