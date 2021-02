Emilia Zenunaj siegt im Vorlesewettbewerb am Campe Holzminden

Holzminden. Herzlichen Glückwunsch: Schulsiegerin im Vorlesewettbewerb 2020/

21 des sechsten Jahrgangs am Campe-Gymnasium Holzminden ist Emilia Zenunaj aus der Klasse 6-2. Im diesjährigen Wettbewerb, ausgerichtet vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Stiftung Lesen, war alles etwas anders als sonst. Es gab keinen Lesewettbewerb in der Schülerbücherei des Campe-Gymnasiums vor Weihnachten, keine Präsenz vor Ort in der Schule, andere Wettbewerbsbedingungen und keine direkte Übergabe von Urkunden und Preisen für die Teilnehmer, die in diesem Jahr aus Friederike Hennigfeld (Klasse 6-1), Emilia Zenunaj (Klasse 6-2), Mia Dormann (Klasse 6-3) und Laura Nowak (Klasse 6-4) bestanden.

