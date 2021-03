Erfolgreiche Impfaktion in Heinade und Stadtoldendorf

An diesem Sonntag wird in Stadtoldendorf und Heinade dezentral geimpft. Foto: rus

Stadtoldendorf/Heinade. In Heinade und Stadtoldendorf wird im Minutentakt geimpft. Insgesamt fünf Ärzte, eine große Anzahl medizinisches Personal und freiwillige Helfer unterstützen am Sonntag die rund 600 Impfwilligen aus der ganzen Samtgemeinde bei der dezentralen Impfaktion gegen Covid-19. Die Samtgemeindeverwaltung hat sie organisiert, dabei sind auch zahlreiche Helfer des Technischen Hilfswerkes aus Einbeck und Holzminden sowie Freiwillige aus dem Rathaus, vom Mehrgenerationenhaus und aus der Bevölkerung.

Die Über-80-Jährigen, an die sich die Impfaktion richtet, sind im Vorfeld kurzfristig über die Möglichkeit informiert worden. Eine große Anzahl nimmt schließlich auch an der Impfung teil und erhält damit am Sonntag im Heinader Gemeindezentrum und der Grundschule Stadtoldendorf die erste von insgesamt zwei Impfungen mit dem Impfstoff der Firma BioNTech/Pfizer. (rus)