Erlebniszentrum Silberborn vs. Erlebnis-Freizeitzentrum mit Fußballschule

Silberborn/Northeim. Der Kreistag Northeim soll in seiner Sitzung am Freitag, 12. März, die finale Beschlussfassung über den Verkauf des Jugendfreizeitheims Silberborn treffen. Acht Bewerber sind mit ihren Angeboten noch im Rennen. Darunter sind Werner Drese aus Polier und sein Unterstützerkreis, die im Hochsolling das multifunktionale „Erlebniszentrum Silberborn“ schaffen wollen (der TAH berichtete), sowie der ehemalige Fußballprofi Stephan Schmitz aus Hannoversch-Münden mit seinem Kompagnon Frank Bobinac. Sie wollen hier ein Erlebnis-Freizeitzentrum mit den Schwerpunkten Ernährung, Sport, Natur etablieren und mittelfristig viel Geld in die Einrichtung investieren. Bereits Anfang Dezember hatte der Kreistag beschlossen, dass in diesem Verfahren derjenige Bieter den Zuschlag erhalten soll, der das wirtschaftlichste Angebot abgibt, und unter dem „wirtschaftlichen Angebot“ sei das Höchstgebot zu verstehen. Das teilt die Pressestelle des Landkreises Northeim auf Anfrage des TAH mit. Doch auch die Zweckbindung Kinder-Jugend-Freizeit dürfte eine Rolle spielen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 9. März