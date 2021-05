Erneut Motorradkontrollen im Kreis Holzminden

Rühle. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass eine von 150 Rühler Einwohnern unterschriebene Petition an Bodenwerders Stadtdirektorin Tanya Warnecke übergeben wurde. Darin verlangten die Rühler von den politisch Verantwortlichen der Münchhausenstadt, sich für Maßnahmen einzusetzen, die den Lärm durch Motorradfahrer begrenzen und Schwerlastverkehr aus dem Ort soweit als möglich entfernen. Sichtbare Veränderungen zur Eindämmung dieser immer schlimmer werdenden Situation – abgesehen von Verkehrsmessungen in der Rühler Schweiz und verstärkten Motorradkontrollen – bislang Fehlanzeige. Und nun das lang ersehnte schöne Wetter am Wochenende. Motorräder im Sekundentakt. Die Anwohner genervt. Gespräche im Garten nicht möglich. Da kommt schon einmal die Frage auf, warum es eine Mittagsruhe gibt oder am Sonntag der Rasen nicht dem Motormäher zum Opfer fallen darf. Auch unter www.Münchhausenland.de werden die Biker immer noch in die Rühler Schweiz gelockt. Zitat: „Abwechslungsreiche Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sind bekannt bei Bikern aus Nah & Fern. Willkommen in der Bikerregion Weserbergland...!“ (bor)

