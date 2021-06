Erste Badegäste genießen in Holzminden die Freiheit, wieder Schwimmen zu können

Holzminden. Endlich seine Bahnen ziehen und im Wasser toben! Sich abkühlen bei vorsommerlichen Temperaturen! Endlich wieder so etwas wie Normalität leben und genießen! Endlich auf ins Freibad! Als erstes Bad im Landkreis Holzminden hat am Mittwochmorgen das städtische Freibad Holzminden seine Pforten geöffnet für Schwimmer und Badegäste, gut zwei Wochen später als in normalen Jahren. Wenn sich auch die frohe Kunde erst einmal herumsprechen muss, wie Schwimmmeister Ralf Stapel am Mittwochmittag vermutet, so ist doch eines zu spüren im soeben eröffneten Freibad an der Weser: „Die Badegäste sind total happy und freundlich. Sie genießen die Freiheit, Schwimmen gehen zu können“. Und auch das Bäderteam ist froh, dass es nach der ausgefallenen Hallenbad-Saison endlich wieder im Freien losgeht. Zunächst müssen volljährige Badbesucher einen Nachweis als Geimpfte, Genesene oder Getestete vorlegen. In der nächsten Woche, so die Hoffnung, könnte die Testpflicht aufgehoben werden. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 3. Juni