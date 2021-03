Es blüht in der Oberen Straße in Holzminden: Die ersten Beete sind bepflanzt

Holzminden. „Holzminden erblüht“ heißt die schöne Aktion, die Stadtmarketing GmbH und Werbekreis Holzminden zusammen mit Sponsoren gemeinsam initiiert haben. Am Mittwoch wurden die Hochbeete und Pflanzen angeliefert, schritt das Stadtmarketing-Team zur Tat und bepflanzte die ersten acht Beete in der Fußgängerzone Obere Straße. Als Frühlingsgruß wurden unter anderem Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht und Narzissen, auch Kätzchen, Rhododendren und Efeu gepflanzt. Auch der Werbekreis-Vorstand griff zu Hacke und Gießkanne. Es dauerte nicht lange, dann hatten sich bei frühlingshaften Temperaturen die ersten Bienen auf den Blühpflanzen niedergelassen. In der nächsten Woche sollen weitere zwölf Blumenbeete folgen. Wer sie sponsert, wird an den Holzbeeten per Schild verewigt. Das Stadtmarketing-Team und einige Einzelhändler übernehmen Pflege und Wässerung der Beete. (spe)