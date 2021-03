Es zieht sich in der Altstadtbaustelle Neuer Weg/Goldener Winkel

Holzminden. Seit Herbst letzten Jahres müssen Anwohner am Rand der Holzmindener Altstadt mit einer großen Baustelle zurechtkommen. Die Beeinträchrigungen sind erheblich. „Ein Drittel der Innenstadt liegen in Schutt und Asche. Warum dauert das so lange?“ fragt zum Beispiel Uwe Schrader, dessen Haus quasi mitten in der Baustelle steht. In der Tat ist der gesamte Straßen- und Kreuzungsbereich Goldener Winkel – Unterbachstraße – Neuer Weg bis zur Wallstraße ist mit Fahrzeugen gar nicht und für Fußgänger nur sehr beschwerlich passierbar. Stadtwerke Holzminden GmbH und Stadtwerke Holzminden - Kommunalwirtschaft AöR sind hier im Verbund am Werk und haben die Firma Matthias Klie mit den Arbeiten beauftragt. „Erneuert werden die Hauptversorgungsleitungen für Gas-und Wasser als auch die Abwasserkanalisation. In diesem Zuge wurden auch die erneuerungsbedürftigen Anschlussleitungen zu den einzelnen Grundstücken erneuert“, berichtet Jan Christoph, Vorstand Stadtwerke Holzminden – Kommunalwirtschaft AöR auf Anfrage des TAH. Aktuell läuft die Oberflächenwiederherstellung, auf Wunsch der Stadt Holzminden mit dem vorhandenen altstadtprägenden Schlackepflaster. Die Fertigstellung ist für April geplant, das Ende also in Sicht. Die Stadt will allerdings im Nachgang noch Bürgersteigflächen sanieren. (spe)