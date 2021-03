Eschershausen: Am Computer wird Pudel Bella wieder jung

Eschershausen. Das Alter einer Dame verrät man ja eigentlich nicht. Aber dass Pudeldame Bella nicht mehr die Jüngste ist, hat ihr Frauchen Heidrun Koch vor einem Jahr in ihrem Buch „...immer an meiner Seite. 14 Jahre mit einem Pudel“ verraten. Seither ist Bella wieder ein Jahr älter geworden. Doch in gewisser Weise hat die Eschershäuserin ihren gelehrigen Vierbeiner am Computer wieder jung werden lassen. Ihr zweites Pudel-Buch handelt nämlich von „Bellinda“, einem aufgeweckten Pudel-Mädchen, das auf dem Weg von Bayern ins Weserbergland zahlreiche Abenteuer erlebt. Diesmal schildert Heidrun Koch keine tatsächlichen Erlebnisse, sondern sie erzählt ein Märchen mit tierischen Gefährten, einem Zauberwald und anderen „Zutaten“. (rei)

