Eschershausen appelliert an Grundschüler und ihre Eltern

Eschershausen. „Die Diskussion um die Schulentwicklung im Landkreis Holzminden hat leider für eine gewisse Verunsicherung gesorgt. Als Vertreter der Stadt Eschershausen sehen wir uns daher veranlasst, nun direkt an Sie heranzutreten.“ So beginnt ein Brief, unterzeichnet von Eschershausens Stadtdirektor Jürgen Meyer, an Schüler der vierten Grundschul-Klassen und ihre Eltern. Ziel dieses Schreibens ist es, zu vermitteln, dass der Bestand der Haupt- und Realschule mittelfristig gesichert sei und daher möglichst viele Kinder dort für die fünfte Klasse angemeldet werden sollten.

In dem Brief wird an die wichtige Entscheidung in der Kreistagssitzung im Dezember erinnert. Damals wurde der Beschluss gefasst, in Eschershausen die Förderschule in dem vorhandenen Gebäude der Haupt- und Realschule mit einem Erweiterungsbau unterzubringen und für die Bereiche Bevern, Stadtoldendorf und Eschershausen einen neuen Standort für eine weiterführende Schule (Schulform noch offen) zu finden.

