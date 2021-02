Eschershausen: Biogasanlage hält der Schneelast nicht stand

Einsatz der Feuerwehr in klirrender Kälte. Foto: FFW Eschershausen

Eschershausen. Der heftige Wintereinbruch hat am Montag Autofahrer und LKW-Lenker ausgebremst, er hat dafür gesorgt, dass weder Busse noch Bahnen fuhren und die Schüler, die bislang im Szenario B in die Schule gehen durften, zu Hause bleiben mussten. Im Dauereinsatz waren dagegen die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Eschershausen. Sie mussten mehrmals den Rettungsdienst unterstützen, Autos aus Schneewehen ausgraben und die Folienplane einer Biogasanlage sichern. Sie war unter der Schneelast eingerissen. Mit Stangen und mithilfe des schwenkbaren Mastes der Stadtoldendorfer Drehleiter versuchten sie, den Schnee beiseite zu räumen – und das bei dieser klirrenden Kälte. Im Gerätehaus wurde eine Wärmestube eingerichtet. (bs)

