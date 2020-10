Eschershausen: Container gerät in Brand

Eschershausen. Ein in Brand geratener Container hat am späten Donnerstagnachmittag die Ortsfeuerwehr Eschershausen beschäftigt. Es war gegen 16.10 Uhr, als der Alarm die Einsatzkräfte erreichte. Da sich der Einsatzort unweit vom Gerätehaus befand, waren die Brandschützer bereits wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort. Entdeckt hatten den Brand Mitarbeiter eines benachbarten Autoverwertungsbetriebes. Sie alarmierten die Feuerwehr, zogen den Container mit einem Bagger aus einem gefährdeten Bereich und begannen erste Löschversuche mit einem Pulverlöscher. Unter Atemschutz löschten die Brandschützer den Container mit reichlich Wasser anschließend ab bevor sie nach rund 30 Minuten ihren Einsatz schon wieder beenden konnten. Insgesamt war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften im Einsatz gewesen. Warum der mit Grüngut gefüllte Container in Brand geraten war, ist noch völlig unklar. Die entstandenen Sachschäden dürften jedoch überschaubar geblieben sein. (gl)