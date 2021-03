Eschershausen: Das „Bergstübl“ soll „Schaltzentrale“ werden

Eschershausen. Wenn man den Ausführungen von Karl- Heinz Köhler zuhört und dabei das Leuchten in seinen Augen sieht, wird schnell klar, dass es sich dabei nicht um ein Luftschloss handelt, das einer gewissen Pandemie- Langeweile entsprungen ist. Der Stadtoldendorfer Unternehmer hat einen Plan und glaubt fest an sein Projekt. Köhler plant, auf dem Kirchberg in Eschershausen eine Ferienhaussiedlung zu errichten und damit Stadt und Region touristisch aufzuwerten. Im Zentrum dieser Überlegungen steht das „Bergstübl“, ein bis in die 60-er Jahre erfolgreich betriebenes, beliebtes Ausflugsziel. Karl-Heinz Köhler ist bereits seit mehreren Jahren dabei, das „Bergstübl“ Stück für Stück zu restaurieren. Es soll einmal die „Schaltzentrale“ der geplanten Ferienhaussiedlung werden. (jbo)

