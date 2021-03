Eschershausen: Infopakete für Viertklässler

Eschershausen. Die Haupt- und Realschule Eschershausen hätte gern, wie jedes Jahr, zum Tag der offenen Tür eingeladen, mit vielen Präsentationen, Probeunterricht, tollen Mitmachaktionen und einem netten Plausch am Buffet. Dies ist unter den aktuellen Gegebenheiten leider nicht möglich. Dennoch hat die HRS Eschershausen zwei Wege gefunden, interessierte Schüler und deren Eltern zu informieren.

In dieser Woche wurden ansprechende Infopakete der Haupt- und Realschule Eschershausen an der Grundschule Eschershausen ausgegeben, die auch für Schüler anderer Grundschulen und deren Eltern zur Verfügung stehen. Neben der alljährlich erscheinenden Schulbroschüre, an der die ganze Schulgemeinschaft der HRS Eschershausen mitwirkt, sind Fotos zu Räumlichkeiten, ein Musterstundenplan und der Flyer des Beratungsteams zu finden.

