Eschershausen: Ruth Puschendorf berichtet vom ersten Tag der Wiederöffnung

Eschershausen. Am Montag war er endlich da, der heiß ersehnte Tag der Wiederöffnung nach dem mehrmonatigen Lockdown im Einzelhandel. Bei Geschäftsleuten und Kunden war die Freude groß, auch wenn es noch immer kein Einkaufen ohne Corona-Auflagen geben kann. Doch nicht bei allen hat die Freude den Ärger über die lange Zwangsschließung vertreiben können. Eine, die kein Blatt vor den Mund nimmt, ist Ruth Puschendorf, Chefin des gleichnamigen Modehauses in Eschershausen. Sie hatte im TAH Ende letzter Woche – noch bevor die genauen Regeln bekannt wurden – angekündigt, ihr Geschäft auf jeden Fall ab Montag wieder zu öffnen. Der TAH hat jetzt nachgehakt und Ruth Puschendorf gefragt: „Wie empfanden Sie und Ihre Kunden den ersten Tag nach der erneuten Öffnung?“

Ruth Puschendorf schildert ihre Eindrücke so. „Man muss schon sagen, dass durchweg große Erleichterung herrscht und auch unverblümt zum Ausdruck gebracht wird. Manche kauften gleich auf Vorrat ein, denn man weiß ja nie, was noch kommt. Auch große Dankbarkeit war zu spüren, denn wir haben eben doch Dinge des täglichen Bedarfes, die man eben nur im Fachgeschäft bekommt. Wir verkaufen ja nicht nur aktuelle Mode, sondern auch Kleidung zum Beispiel für Trauerfälle oder Freizeitkleidung für diejenigen, die in eine Reha oder die Kurzzeitpflege gehen müssen.“ (r/rei)

