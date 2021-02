Eschershausen-Stadtoldendorf: Samtgemeindedirektor Wolfgang Anders erkrankt

Stadtoldendorf. Bürgermeister Helmut Affelt hatte den in der jüngsten Sitzung des Stadtrates Stadtoldendorf nicht anwesenden Samtgemeindedirektor Wolfgang Anders entschuldigt. Er sei schwer erkrankt und müsse sich einer Operation in Göttingen unterziehen. Seine Vertretung und die Verwaltungsgeschäfte übernehme jetzt als allgemeiner Vertreter Jörg Henke. Der Zeitpunkt der Rückkehr von Wolfgang Anders sei noch nicht auszumachen, wahrscheinlich nicht mehr in der ersten Jahreshälfte. Hubertus Berhörster wünschte im Namen des Rates gute Genesung und baldige Rückkehr. (rcl)

