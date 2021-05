Eschershausen und seine Eisenbahn

Eschershausen. Der Stadtarchivar Dr. Andreas Reuschel beschreibt das Kalenderblatt des Postkartenkalenders Eschershausen für den Monat Mai 2021. Die Postkarte trägt auf der Rückseite die Nummer 11994 der Buchhandlung Ferdinand Seulcke, die sich in dem Haus Steinweg 22 befand, wo heute das Gebäude der Volksbank steht. Die Karte ist am 24. August 1911 mit Grüßen an Hugo Neubauer in Braunschweig, Amtsgericht, gerichtet. Sie trägt aber weder eine Briefmarke noch einen Poststempel und wurde daher wohl in einem Brief verschickt, eventuell mit der „Dienstpost“ des Amtsgerichts Eschershausen.

