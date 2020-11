Essen auf dem Herd vergessen – Einsatz für die Feuerwehr Holzminden

Die Feuerwehr im Einsatz in der Unterbachstraße in Holzminden. Foto: fhm

Holzminden. Ein auf dem Herd vergessenes Essen sorgte am Donnerstagvormittag, 26. November, für einen Einsatz der Holzmindener Feuerwehr in der Unterbachstraße. Um 10.48 Uhr meldeten Nachbarn, dass in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss die Heimwarnmelder im Dauerton gingen. Zwölf Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen – darunter auch die Drehleiter – waren unter Führung von Stadtbrandmeister Manfred Stahlmann sehr schnell am Einsatzort in der verwinkelten und durch Bauarbeiten zusätzlich beengten Holzmindener Altstadt. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zu der Wohnung und stellte schnell fest, dass jemand das Essen auf dem Herd vergessen hatte. Personen hielten sich nicht in der Wohnung auf, die stark verraucht war. Die Feuerwehr sorgte dafür, dass die Wohnung gelüftet wurde. Der Rettungsdienst und die Polizei waren ebenfalls vor Ort, sie mussten nicht eingreifen. Dank der Warnmelder wurde Schlimmeres verhindert. (fhm)