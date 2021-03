Expert macht positive Erfahrungen mit „Click + Meet“ in Holzminden

Holzminden. „Wider Erwarten sehr gut“, so Regionalmarktleiter Marcus Dietrich, sei am Montag der Neustart nach dem Lockdown für den Elektronikfachmarkt Expert gelaufen. „Heute Morgen hatten wir relativ viele ältere Kunden da.“ Die Kunden seien froh, endlich wieder in den Markt und haptisch einkaufen zu können. „Viele haben darauf gewartet und Verständnis, wenn es um Wartezeiten geht“, so Dietrich. „Und auch unsere Mitarbeiter freuen sich, wieder ihren Job machen zu können.“ Hat ein Elektronikfachmarkt unter normalen Bedingungen stets auch viele „Sehkunden“, so bedeutet Terminshopping nun: „Es gibt mehr echte Kaufkunden“, berichtet der Regionalleiter und bewertet die völlig neue Erfahrung auch aus kaufmännischer Sicht positiv. „Viele schreien nach kompletter Öffnung. Ich finde Click + Meet erstmal vernünftig, weil wir das Kundenaufkommen steuern können“, erklärt Marcus Dietrich. Das sei besser, als komplett zu öffnen und schnell wieder schließen zu müssen. (spe)

