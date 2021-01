Fahren unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Höxter. Am Sonnabend, 30. Januar, kontrollierten die Beamten der Polizei gegen 23.30 Uhr in der Eugen-Diesel-Straße einen 53-jährigen Fahrzeugführer mit seinem PKW. Bei dem Fahrzeugführer wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen vorangegangen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Ein anlassbezogenes Strafverfahren wurde eingeleitet. Am frühen Sonntagmorgen, 31. Januar, gegen 1.30 Uhr, wurde ein PKW in Ottbergen kontrolliert. Der 22-jährige Fahrer dieses Fahrzeugs stand offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und musste sich ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen. Der Beifahrer dieses PKW fiel dann gegen 3.30 Uhr erneut bei einer Polizeikontrolle mit dem gleichen Fahrzeug im Stadtgebiet Höxter auf. Bei dem 23-Jährigen, jetzt als Fahrer unterwegs, wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Zudem ergab die Kontrolle, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde durchsucht, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet.