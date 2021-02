Fahrschüler dürfen weiter Fahrstunden nehmen

Nach dem Willen der Landesregierung sind Fahrstunden für Fahrschüler ohne beruflichen Hintergrund seit 25. Januar verboten. Dieses Verbot gilt aber nicht mehr. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat festgestellt, das praktische Fahrstunden weiterhin erlaubt sind und auch gar nicht verboten waren. Nach Auffassung des Gerichts sei der entsprechende Passus in der Verordnung gar nicht geändert worden, sondern es wurde nur eine striktere Anwendung der Ausführungsbestimmungen vorgenommen. Das gebe aber keine Grundlage dafür, dass jetzt keine Fahrstunden mehr abgehalten werden dürfen. Also können Fahrschulen weiterhin den Fahrschülern in der Praxis Unterricht erteilen und Fahrstunden geben. (fhm)