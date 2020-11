Fast 22.000 neue Infektionen – 379 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 21.695 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche hatte die Zahl bei 22.964 gelegen. Der Höchststand war am Freitag vergangener Woche (20. November) mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Die Gesundheitsämter meldeten zudem 379 neue Todesfälle. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Sars-CoV-2 Infektion gestorben sind, stieg auf insgesamt 15.965. Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 1.028.089 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. (fhm)