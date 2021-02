FDP-Fraktion im Stadtrat Holzminden fordert Umsetzung von „Sensoria“

Holzminden. Am Montag, 15. Februar, ab 17 Uhr in der Stadthalle Holzminden soll sie nun stattfinden, die verschobene Ratssitzung in Holzminden, bei der nicht nur der Haushalt 2021 verabschiedet werden soll, sondern auch die Wahl von Alexander Fischer zum Ersten Stadtrat noch einmal auf der Tagesordnung steht. Und auch für das Projekt „Sensoria Düfte & Aromen“ kommt es wieder einmal zum Schwur. Und diesmal wird es voraussichtlich auf jede Stimme ankommen, ob der Rat an der Erlebniswelt festhält oder der Weg an diesem Punkt endet. Denn die Zahl der Befürworter wächst mit dem immer größer werdenden Zeitverzug. Die Grünen-Fraktion hat beantragt, die Arbeiten am Projekt „Sensoria“ einzustellen, alle Verträge und Verpflichtungen zu kündigen. Die FDP-Fraktion spricht sich nun einmütig für eine weitere Umsetzung von „Sensoria“ aus und appelliert eindringlich an die Mitglieder des Stadtrates, das Projekt zu fördern und nicht zu stoppen. (spe)

