Fehlalarm für die Feuerwehr Holzminden

Holzminden. Um 16.37 Uhr am Freitagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Holzminden alarmiert, weil die Brandmeldeanlage im Seniorenheim Residenz zur Weserbrücke in der Holzmindener Innenstadt ausgelöst hatte. Schnell waren 20 Einsatzkräfte vor Ort, schnell konnte auch Entwarnung gegeben werden. Ein technischer Defekt an einem Handmelder hatte den Alarm ausgelöst. (bs)