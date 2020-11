Fehlalarm in Delligsen

Delligsen. Es war gegen 13 Uhr am Mittwochmittag, als die Feuerwehren Delligsen und Grünenplan zum Einsatz gerufen wurden. Durch das Auslösen der automatischen Brandmeldeanlage (BMA) bei der Firma Chemex in der „Maschstraße“ in Delligsen wurden, gemäß der dafür geltenden Alarm- und Ausrückordnung, der Alarm für die Brandschützer gegeben. Wie Hendrik Meier von der Feuerwehr hierzu mitteilte, konnte nach genauer Kontrolle keine Auslöseursache des entsprechenden Melders festgestellt werden. Zuvor hatte ein Trupp die entsprechenden Bereiche betreten und nach einer möglichen Ursache geforscht. Es wird daher von einem „Fehlalarm“ ausgegangen. So war der Einsatz schon nach kurzer Zeit wieder beendet.