Fenster der TV-Turnhalle in Holzminden eingeworfen



Holzminden. An der Turnhalle des TV Deutsche Eiche Holzminden an den Teichen wurden offenbar in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwei Fensterscheiben eingeworfen. Der Schaden wurde am Sonnabendmorgen gegen 8.30 Uhr entdeckt. TV-Vorsitzender Hans Schürzeberg richtete daraufhin die Bitte um Hinweise an die Bevölkerung: „Wer hat etwas gesehen oder gehört? Kann jemand den Tatzeitraum einschränken?“ Wer etwas bemerkt hat, kann sich an ihn unter 05531/5629 oder per Email unter Hans.Schuerzeberg@tvdeh.de wenden.