Feuerwehr besucht 443 Senioren in Stadtoldendorf

Stadtoldendorf. Eine nicht alltägliche Aufgabe für die Freiwillige Feuerwehr: Weil die Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf kurzfristig die Möglichkeit bekommt, Menschen über 80 Jahren innerhalb der Samtgemeinde impfen zu lassen, unterstützte die Feuerwehr bei der dafür notwendigen Datenaufnahme. Notwendig geworden war die kurzfristige Unterstützung aufgrund der zeitlichen Enge für die Terminvergabe zu der Aktion – alle Daten mussten am Wochenende eingeholt werden.

Meist in Zweier-Teams rückten am Sonnabend schon früh die Gruppen mit Fahrzeugen in das gesamte Stadtgebiet aus, um die insgesamt 443 hier lebenden Menschen über 80 Jahren an der Haustür zu besuchen, auf das Impfangebot aufmerksam zu machen und – die Hauptaufgabe – den notwendigen Fragebogen aufzunehmen.

Mehr lesen Sie im TAH am 17. März 2021