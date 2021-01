Feuerwehr löscht brennendes Auto

Kreis Höxter. Am Sonnabend, 30. Januar, gegen 1.25 Uhr fuhr ein 25-Jähriger auf der Kreisstraße 18 aus Richtung Bosseborn kommend in Fahrtrichtung Brakel. Etwa in Höhe der Skulptur der Stadtmusikanten bemerkte der Fahrer eine Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug. Nachdem er den Wagen gestoppt hatte und die Motorhaube öffnete, entwickelte sich eine Stichflamme. Durch die angeforderte Feuerwehr wurde das Fahrzeug abgelöscht. Da es nicht mehr fahrbereit war, musste es nach den Löscharbeiten abgeschleppt werden. Der Fahrer erlitt eine Rauchgasintoxikation, der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.