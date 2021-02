Feuerwehreinsatz in Bevern – Breslauer Straße ist komplett gesperrt

Bevern. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagmorgen, 1. Februar, eine Papiermülltonne in Brand geraten. Um kurz vor 6 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, im Einsatz sind die Wehren Bevern und Lobach unter der Leitung von Beverns Ortsbrandmeister Christian Hesse. Eine Nachbarin hatte die brennende Mülltonne bemerkt und den Hausbesitzer verständigt, der die Feuerwehr rief. Inzwischen war der Brand von der Tonne in das Dach des Schuppens gezogen, in dem die Tonne stand. Der Brandort an der Ecke Breslauer Straße und Kaspul wurde komplett gesperrt. Zusätzlich sorgen glatte Straßen für Probleme bei dem Einsatz. (bs/fhm)