Fichte aus dem Solling für die Autostadt

Schönhagen. In den Niedersächsischen Landesforsten beginnt die Ernte übergroßer Weihnachtsbäume. Am Dienstag ist im Solling eine 24 Meter hohe Fichte gefällt worden. Der Baum ist für die Autostadt in Wolfsburg bestimmt. Die Solling-Fichte steht am Forstweg Eichenwasser im Niedersächsischen Forstamt Dassel nahe Schönhagen. Die Autostadt ist seit Jahren Kunde der Landesforsten. Auch im Harz pflegen Forstleute solche Elite-Weihnachtsbäume heran. Doch Trockenheit und Borkenkäferbefall begrenzen die Auswahl.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 11.11.2020