Fischer: „Mit diesem Rat kann und will ich nicht zusammenarbeiten“

Holzminden. Die Stellungnahme auf die Stellungnahmen der Fraktionen kam am Donnerstagnachmittag. In der Donnerstag-Ausgabe hatte der TAH die Meinungen der Fraktionen im Holzmindener Stadtrat zur Kandidatur von Alexander Fischer veröffentlicht. Der Altbürgermeister von Höxter wird von Bürgermeister Jürgen Daul als Erster Stadtrat für Holzminden vorgeschlagen. „Ein Verlierer aus Höxter kann in Holzminden kein Gewinner sein“, so die Aussage des Fraktionsvorsitzenden der SPD, Martin Gumpert, in dieser Stellungnahme. Fischer ist fassungslos ob dieser Aussage. „Wie tief muss die SPD sinken, dass sie ihr eigenes Parteimitglied so respektlos und denunzierend behandelt“, fragt der Höxteraner Sozialdemokrat. Seine Kandidatur ziehe er zurück, vorbehaltlich einer möglichen Entscheidung des Verwaltungsausschusses, der am Donnerstagnachmittag tagte. Bürgermeister Daul habe er hierüber bereits informiert, so Alexander Fischer in seiner Stellungnahme. (fhm)

