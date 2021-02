Flashmob in Holzminden: Tanzen, um die Ketten zu sprengen!

Holzminden. Bereits 2012 initiierte die New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler die Kampagne „One Billion Rising“. Durch gemeinsames öffentliches Tanzen sollen Milliarden Menschen ihre Solidarität und gemeinsame Kraft gegen Gewalt an Frauen und Mädchen demonstrieren. Dieser Kampagne schließt sich in diesem Jahr erstmals auch eine Aktionsgruppe im Landkreis Holzminden an. „Auch wir wollen unsere Solidarität mit den Opfern von häuslicher und sexualisierter Gewalt demonstrieren“ betont Sigrun Brünig, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Holzminden. Gemeinsam mit den Gewaltberatungsstellen des Kinderschutzbundes, des Caritas-Verbandes, den Gleichstellungsbeauftragten der HAWK und der Samtgemeinde Boffzen hat sie sich auf den Weg gemacht, um diese Aktion am Sonntag, 14. Februar, in Holzminden zu realisieren.

„Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist ein Dauerthema, auch bei uns im Landkreis Holzminden“ so Anita Hummel (Befem – Beratung von Mädchen und Frauen) und Esma Vurgun (Biss-Beratung). Ihr Anliegen ist es, auf die Beratungs- und Hilfsangebote im Landkreis Holzminden immer wieder hinzuweisen und zu betonen „Du bist nicht allein“, wir sind an deiner Seite!

„Mit einem Tanz-Flashmob auf dem Marktplatz in Holzminden wollten wir am Sonntag, 14. Februar, ein deutliches Zeichen setzen“ führt Cornelia Freitag-Koch von der Caritas Beratungsstelle aus. Leider macht die Corona-Lage diese öffentliche Aktion derzeit nicht möglich.

Die Gleichstellungsbeauftragten der HAWK Holzminden Christopher Jäger und Kristin Escher sowie die Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Boffzen Sabine Meyer von Wolff haben sich dem Aktionsbündnis angeschlossen und folgen dem Aufruf: „Einfach allein zu Haus das Video im Internet aufrufen und mittanzen.“ Es wäre toll, wenn viele am Sonntag, 14. Februar, mitmachten und „Break the chain – Spreng die Ketten“ tanzten!

Unter www.onebillionrising.de gibt es weitere Informationen und Tanz-Videos. Die Hilfs- und Unterstützungsangebote sind unter www.landkreis-holzminden.de/unser-landkreis//gleichstellungsbuero zu finden.