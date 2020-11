Förderpreis der Kemper-Stiftung an der HAWK Holzminden verliehen

Holzminden. Es war ein Novum in vielerlei Hinsicht: Die Verleihung des Förderpreises der Kemper-Stiftung 2020 wurde zum ersten Mal im Rahmen der Online-Tagung „Practice meets Campus“ an der HAWK in Holzminden und nicht wie sonst live auf der Expo Real, der größten Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa, verliehen. Aber auch ohne tosenden Applaus und große Bühne war den Preisträgerinnen und Preisträgern die Anerkennung ihres Publikums sicher. Die glücklichen Preisträger wurden vorab benachrichtigt und stellten sich und ihre Arbeit per Video kurz vor. Prämiert wurden die jeweils beste Bachelor- und Masterarbeit aus dem Sommersemester 2020 in den Bereichen Immobilienwirtschaft und Bauen. Der Förderpreis ist mit 800 Euro für die beste Bachelor- und 1.000 Euro für die beste Masterarbeit dotiert. Die Jury entschloss sich dieses Mal sogar zwei Bachelorarbeiten auszuzeichnen: Die von Fabian Thies und Gyde Schwerdt, Studiengang Baumanagement, sowie von Michelle Bauermeister, Studiengang Immobilienwirtschaft und -management. Der Förderpreis für die beste Masterarbeit ging an Carolin Fischer (Studiengang Immobilienmanagement).

