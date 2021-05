Freibäder stehen vor der Wiedereröffnung

Kreis Holzminden (ue). Die Freibäder im Landkreis Holzminden sind in den letzten Wochen und Tagen aus dem Winterschlaf erwacht und wurden für die Wiedereröffnung herausgeputzt. In den meisten Bädern kann in der nächsten Woche der Betrieb beginnen, die Becken sind gereinigt und inzwischen wieder vollgelaufen. Demnächst wird das Wasser beheizt und dann kann es losgehen. Mehr Sorgen machen sich die Freibadbetreiber allerdings um die nächste Corona-Verordnung, die am Montag auf Landesebene erlassen wird. Ein Hygienekonzept und ein negativer Schnelltest für Besucher sind wohl unumgänglich.

