Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden

In der Nacht zum 28. Mai verstarb ein 53-jähriger Mann in einer Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden in Hameln (der TAH berichtete). Die Ermittlungen zur Todesursache wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Hildesheim übernommen. Durch die Staatsanwaltschaft Hannover wurde eine Obduktion des Leichnams beantragt. Als Ergebnis kann ein Fremdverschulden am Tod des Mannes ausgeschlossen werden. Das Ableben ist auf innere, seit Jahren andauernde, Erkrankungen zurückzuführen.