Fristversäumnis könnte das Aus für Würgassen sein

So sieht die Planung der BGZ für das Zwischenlager in Würgassen aus. Foto: BGZ

Würgassen. Sorgt ein Fristversäumnis dafür, dass das Vorhaben, ein Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Stoffe einzurichten, scheitern kann? Um das geplante Genehmigungsverfahren für das geplante Zwischenlager in Würgassen weiter vorzubereiten, hatte die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) die Bezirksregierung Detmold gebeten zu prüfen, wie sich das Logistikzentrum mit dem bestehenden Regionalplan vereinbaren lässt. Die Vereinbarkeit des Bauprojekts mit der Raumordnungsplanung in der Region ist eine wichtige Voraussetzung für weitere Genehmigungsverfahren. Für diese will die BGZ frühestens im zweiten Halbjahr 2021 Anträge stellen. Die Bezirksregierung Detmold hat jetzt der BGZ mitgeteilt, dass sie hinsichtlich der beabsichtigten Errichtung eines Zentralen Bereitstellungslagers am Standort Würgassen an die Ziele der Raumordnung des Regionalplans Ostwestfalen-Lippe (Teilabschnitt Paderborn-Höxter) gebunden ist. (fhm/ue)

