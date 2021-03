„Fritz“ liebt das Glas aus Grünenplan

Michael Kessler in der Rolle als Fritz Klein. In Episode 1 erklärt er einem vermeintlichen Kunden die Vorteile von Dünnglas aus Grünenplan. Screenshot: Youtube/rei

Grünenplan. Fritz Klein arbeitet am Empfang im Schott-Hauptwerk in Mainz. Dass er sich mit seinem Arbeitgeber und vor allem dessen Produkten voll und ganz identifiziert, beweist er neuerdings in mehreren Kurzfilmen. „Fritz“ ist der Hauptdarsteller einer neuen Imagekampagne der Schott AG – und seine Rolle ist mit dem Schauspieler und Comedian Michael Kessler prominent besetzt. Gleich in der ersten Folge dreht sich die Story um das ultradünne, sogar biegbare Schott-Glas, das in Grünenplan produziert wird. (rei)

