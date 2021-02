Frühlingserwachen im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. In Vorgärten, an Fußwegen und in den Teichanlagen der Stadt Holzminden, aber auch überall sonst im Landkreis, blühen die Krokusse momentan in voller Pracht. Mal einzeln, mal in kleinen Grüppchen oder gar als üppiges Blütenmeer. Es sind mit den Schneeglöckchen die ersten (Vor-)Frühlingsboten, die ihre Blütenkelche zur Sonne richten und den Nektar für Insekten bereithalten. Die ersten Bienen nehmen dieses lukrative Angebot der Frühjahrsblüher sehr gern an. Zumal unmittelbar nach der Schneeschmelze schon Bienen und Schmetterlinge aufgetaucht sind.