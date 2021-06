Führungen für Groß und Klein im Erlebniswald Solling

Schönhagen. Im Erlebniswald Solling in Schönhagen finden ab dem 6. Juni um 14.30 Uhr wieder Führungen unter der Leitung zertifizierter Waldpädagoginnen statt. Groß und Klein, die Teilnehmer der interessanten Tour erhalten auf dem rund zwei Kilometer langen Rundweg einen Einblick in die komplexe Vielfalt des Waldes. 18 Stationen, die über die Geheimnisse und Gegebenheiten des Waldes aufklären, werden durchlaufen. Getreu dem Motto „Mensch-Wald-Kultur“ werden die Teilnehmer zu Waldforschern und lernen den Wald von innen, oben und unten kennen. Ein Besuch auf dem 40 Meter hohen Klimaturm und in der Erdhöhle, die den Wald von unten zeigt, runden die Führung ab. Die Teilnahme ist kostenpflichtig. Treffpunkt ist am Eingang des ErlebnisWaldes. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung bei der Touristik-Information Uslar unter der Telefonnummer 05571/307220 oder touristik@uslar.de möglich. Die Teilnehmer müssen einen bestätigten negativen Coronatest vorlegen oder einen Nachweis, dass sie genesen oder vollständig geimpft sind. Weitere geführte Rundgänge finden am 4. Juli, 1. August, 5. September und 3. Oktober statt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 4. Juni