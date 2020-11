Fünf neue Corona-Befunde im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Das Gesundheitsamt des Landkreises gab am Freitagnachmittag die neuen Corona-Zahlen bekannt. Fünf neue positive Corona-Befunde kamen aus dem Labor in Hameln. Acht Personen, die ehemals positiv getestet wurden, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Damit liegt die Zahl der akuten Fälle im Landkreis Holzminden bei 40. In Quarantäne befinden sich im Moment 199 Personen.