Fünf neue Corona-Fälle im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Auch im Kreis Holzminden steigt die Zahl der akuten Corona-Fälle weiter an, wenn auch auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Am Sonnabend, 31. Oktober, vermeldet der Landkreis fünf neue Positivfälle. Gleichzeitig wurden drei ehemals positive Fälle aus der Quarantäne entlassen. Damit gibt es im Landkreis nun insgesamt 14 akute Fälle, zwei mehr als noch am Freitag. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 162. 141 davon gelten als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich momentan 88 Personen. Auch diese Zahl steigt.

Reiserückkehrer müssen sich umgehend beim Gesundheitsamt melden, auch wenn sie bereits eine sogenannte Aussteigerkarte am Flughafen ausgefüllt haben. Darauf verweist der Landkreis auf seiner Internetseite. Genauere Hinweise zum richtigen Verhalten nach einer Rückkehr von einer Reise finden sich dort unter dem Baustein "Hinweise für Reiserückkehrer". (spe)