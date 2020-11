Fünf neue Coronafälle im Kreis Holzminden, jetzt 140 Personen in Quarantäne

Landkreis Holzminden. Am Mittwoch meldet der Landkreis Holzminden fünf neue positive Coronafälle. Eine Person ist als ehemals positiv aus der Quarantäne entlassen worden. Damit gibt es im Landkreis nun insgesamt 28 akute Fälle. Am Vortag waren sieben laborbestätigte neue Covid-19-Fälle registriert worden. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März bestätigten Infizierten liegt bei 177. 142 davon gelten als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich derzeit 140 Personen. Das sind 47 mehr als am Dienstag. (spe)