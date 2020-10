Fünf neue Infektionsfälle im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Am Donnerstagabend, 29. Oktober, und am Freitagmorgen sind fünf neue Positivfälle mit dem Coronavirus aus dem Labor bestätigt worden. Damit gibt es im Landkreis insgesamt zwölf akute Fälle. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 157. 138 davon gelten als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich im Moment mittlerweile 72 Personen.