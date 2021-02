Fünf weitere Todesfälle im Kreis Holzminden

Weserbergland. Seit Freitag sind im Kreis Holzminden fünf weitere Todesfälle zu betrauern (insgesamt nun 42), stieg die Zahl der Neuinfektionen aber nur noch um sieben. Insgesamt sind aktuell 154 Personen mit Covid-19 infiziert (am Freitag noch 178). Der Inzidenzwert wird vom Landesgesundheitsamt gegenüber Sonntag weiter mit 59,6 angegeben.

Im Kreis Höxter waren bis zum 1. Februar 3.504 laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus erfasst (acht bestätigte Infektionen mehr als am Vortag). Davon gelten 2.969 Personen als genesen und 437 Personen als aktiv infiziert (21 Personen weniger als am Vortag). Zwei weitere Personen, die positiv getestet waren, sind verstorben. Eine Person war 89 und wohnte in Borgentreich. Eine Person war 93 und wohnte in Höxter. Damit sind seit Beginn der Pandemie 98 positiv getestete Personen im Kreis Höxter verstorben. Die Inzidenz beträgt für den Kreis Höxter laut Robert-Koch-Institut (RKI) am 1. Februar 156,149.

Im Landkreis Hameln-Pyrmont sind aktuell 155 Personen infiziert. Die Gesamtzahl der Erkrankten seit Beginn der Pandemie liegt bei 2.399 Fällen (drei bestätigte Infektionen mehr als am Vortag) Fällen. Als genesen gelten 2.193 Personen. Verstorben sind 51 Personen. Die Inzidenz wird vom RKI mit 74,7.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Landkreis Northeim 1.331 (13 mehr als Vortag) Corona-Infektionen bekannt geworden. 1.151 Personen (18 mehr als am Vortag) gelten mittlerweile als genesen. Aktuell sind im Landkreis Northeim 154 (6 weniger als am Vortag) akut infizierte Personen bekannt.

Ein Inzidenz-Wert von 31,7 wird für den Landkreis Northeim angegeben. Leider ist eine weitere Person mit oder an dem Coronavirus verstorben. Die Zahl der mit oder an dem Virus verstorbenen Personen hat sich somit auf 26 erhöht. (fhm)