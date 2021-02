Für Sensoria geht es im Stadtrat Holzminden um jede Stimme

Dem Projekt Sensoria droht in der nächsten Ratssitzung das Aus. Foto: Anderhalten Architekten

Holzminden. Am Montag, 15. Februar, tritt um 17 Uhr in der Stadthalle der Rat der Stadt Holzminden zu seiner ersten Sitzung im Jahr 2021 zusammen. Es ist der Ersatztermin für den 2. Februar, der coronabedingt verschoben wurde. Auf der Tagesordnung stehen wichtige Punkte, die reichlich Konfliktpotenzial bergen: „Sensoria Düfte & Aromen“ und hier insbesondere die Abstimmung über einen Antrag der Grünen, die Planungen einzustellen. Es wäre das Aus für das Prestigeprojekt, und es wird auf jede Stimme ankommen. Auch die Wahl eines Ersten Stadtrates steht wieder auf der Tagesordnung. Alexander Fischer, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Höxter, stellt sich auf Vorschlag von Bürgermeister Daul zur Wahl und auch persönlich vor. Ihm droht das gleiche „Schicksal“ wie Silvia Storll, denn die Signale aus den Fraktionen sind eindeutig: Fischer hat danach keine Chance, gewählt zu werden. Und dann ist da noch der Haushalt 2021, der in der Dezember-Sitzung keine Mehrheit fand und nun endlich verabschiedet werden soll, damit die Verwaltung damit arbeiten kann. Diesmal soll es klappen. (spe)

