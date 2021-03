Ganz unkompliziert: Termin-Shopping in Holzminden

Holzminden. Bei Reese Lederwaren in der Fußgängerzone Holzminden ist die Ladentür weit geöffnet. Und Claudia Weissferdt und Doreen Speitling strahlen hinter ihren FFP-2-Masken: „Schön, dass wir wieder da sind und die Türen für unsere Kunden öffnen dürfen.“ In der Oberbachstraße ist Walid Gabsi aus seinem „Salut“ vor die Tür getreten, er nickt: „Es sind wieder mehr Menschen unterwegs in der Innenstadt“. Auch Expert-Regionalleiter Marcus Dietrich zieht am Montag ein positives Fazit. „Es kehrt ein Stück Normalität zurück“. Am Tag 1 des „Termin Shoppings“ in Holzminden belebt sich die Stadt spürbar. Endlich wieder ist ein entspannter Einkaufsbummel möglich. Und die Einzelhändler machen es ihren Kunden so einfach wie möglich. Telefonisch, aber auch persönlich – unbürokratisch und damit ganz auf die Schnelle – kann ein Termin gebucht werden. (bs/spe)

