Gedenk-Stele erinnert an Bruder Adelhard

Die Gedenk-Stele auf dem Friedhof erinnert an Bruder Adelhard und seine Verdienste um Corvey. Foto: Kirchengemeinde Corvey

Corvey. Mit einer Gedenk-Stele auf dem Friedhof in Corvey gegenüber der Marienkapelle erinnert die Kirchengemeinde St. Stephanus und Vitus an den Benediktinermönch Bruder Adelhard Gerke (1930 – 2017). Der gebürtige Höxteraner ist der ehemaligen Reichsabtei zeit seines Lebens eng verbunden gewesen und hat intensiv zum karolingischen Westwerk geforscht. Der Ordensmann kannte die vielfältige Geschichte der Abtei, des Fürstbistums Corvey und der Klosteranlage bis ins kleinste Detail und hat seine Erkenntnisse in verschiedenen Publikationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im karolingischen Westwerk erblickte er ein irdisches Abbild der himmlischen Stadt Jerusalem gemäß Kapitel 21 der Offenbarung des Johannes.

Mehr lesen Sie im TAH vom 18.03.2021.