Geflügelpest wird auch im Landkreis Holzminden Thema

Kreis Holzminden. Das Corona-Virus bestimmt derzeit die Schlagzeilen und das Leben der Menschen in Deutschland und somit auch im Landkreis Holzminden. Und nun rückt aus Richtung Norden noch eine andere Erkrankung an: Die Geflügelpest ist zwar für den Menschen ungefährlich, sie bedroht aber Hühner, Enten, Gänse, Puten und Wasservögel. In Niedersachsen verhängen immer mehr Landkreise eine Stallpflicht für Geflügel, um die Bestände vor der Geflügelpest zu schützen. Der Landkreis Holzminden ist in Alarmbereitschaft, eine Pflicht zur Aufstallung ist im Augenblick aber noch nicht geplant. (ue)

